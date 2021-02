Torino, Vagnati: «Pensiamo a noi stessi. Belotti e Zaza? C’è stima» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Cagliari: le sue dichiarazioni Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Cagliari. CAGLIARI – «Dobbiamo pensare a noi e cercare una vittoria che andrebbe a rivalutare i pareggi fatti finora. Penso che questa sia una gara molto importante, non è una finale, ma dobbiamo essere intelligenti, sfruttare le occasioni, ma stare attenti. Il Cagliari ha giocatori di qualità, è una partita aperta, dobbiamo essere equilibrati dal punto di vista tattico». SALVEZZA – «Il valore della squadra lo dimostri sul campo, inutile fare valutazioni diverse. Per cambiare l’inerzia dobbiamo scendere in campo». NICOLA – «Ha cercato di responsabilizzare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Davide, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Cagliari: le sue dichiarazioni Davide, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Cagliari. CAGLIARI – «Dobbiamo pensare a noi e cercare una vittoria che andrebbe a rivalutare i pareggi fatti finora. Penso che questa sia una gara molto importante, non è una finale, ma dobbiamo essere intelligenti, sfruttare le occasioni, ma stare attenti. Il Cagliari ha giocatori di qualità, è una partita aperta, dobbiamo essere equilibrati dal punto di vista tattico». SALVEZZA – «Il valore della squadra lo dimostri sul campo, inutile fare valutazioni diverse. Per cambiare l’inerzia dobbiamo scendere in campo». NICOLA – «Ha cercato di responsabilizzare ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino Vagnati Torino, Joao Pedro osservato speciale Commenta per primo Domani sera, nella partita tra il Cagliari e il Torino, Joao Pedro sarà l'osservato speciale dei dirigenti granata. L'attaccante brasiliano ciò la ...a piacere al dt Davide Vagnati, ...

Torino, il ds Vagnati a rischio: l'idea di Cairo e il possibile sostituto Commenta per primo Il futuro di Davide Vagnati è in bilico: secondo Tuttosport , l'attuale direttore sportivo del Torino deve tornare a meritarsi la fiducia di Cairo. Il presidente, dal canto suo, è alla ricerca di un super - manager da ...

Torino, rimpianto Maggiore: era un obiettivo di Vagnati Calciomercato.com Cagliari-Torino, Vagnati: “Ci serve continuità e ottenere una vittoria” Le voci / Il responsabile dell'area tecnica granata ha commentato il momento della squadra prima del fischio d'inizio ...

Joao Pedro rimane nel mirino del Toro Domani sera Joao Pedro sarà un avversario da tenere d'occhio da parte della difesa granata, visto che è in pratica il miglior realizzatore del Cagliari. Ma c'è anche ...

