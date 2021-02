Torino, maestra licenziata dopo revenge porn: tre condanne al termine di due processi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Tribunale di Torino ha pronunciato due condanne per il caso della maestra d'asilo del Torinese che nel 2018 perse il posto di lavoro dopo la diffusione di immagini intime senza il suo consenso. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Tribunale diha pronunciato dueper il caso dellad'asilo del Torinese che nel 2018 perse il posto di lavorola diffusione di immagini intime senza il suo consenso. ...

rtl1025 : ?? Il Tribunale di #Torino ha pronunciato due condanne per il caso della #maestra d'asilo licenziata nel 2018 dopo l… - cbennici : RT @PieraBelfanti: Torino, condannata la direttrice d'asilo che licenziò la maestra vittima di revenge porn - spiderenne : RT @PieraBelfanti: Torino, condannata la direttrice d'asilo che licenziò la maestra vittima di revenge porn - lore_viga : Giusto così. - FabI35095712 : RT @LucillaMasini: Torino. Maestra licenziata dopo revenge porn, due condanne: una per la preside, e una per la mamma. L'ex fidanzato ha ri… -