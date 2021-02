Torino, maestra d’asilo a iNews24: “Non riesco a trovare un lavoro a causa di quelle foto” (Di sabato 20 febbraio 2021) “Ho subito due violenze. Una dal mio ex, una dall’ambiente lavorativo. Nessuno mi restituirà mai questi tre anni. Nel frattempo la mia vita è cambiata, non è più quella di prima”. A parlare è la maestra d’asilo, costretta a dimettersi nel 2018 dalla direttrice dell’istituto dove lavorava, dopo che l’ex fidanzato aveva divulgato sulla chat L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) “Ho subito due violenze. Una dal mio ex, una dall’ambiente lavorativo. Nessuno mi restituirà mai questi tre anni. Nel frattempo la mia vita è cambiata, non è più quella di prima”. A parlare è la, costretta a dimettersi nel 2018 dalla direttrice dell’istituto dove lavorava, dopo che l’ex fidanzato aveva divulgato sulla chat L'articolo proviene da Inews.it.

rtl1025 : ?? Il Tribunale di #Torino ha pronunciato due condanne per il caso della #maestra d'asilo licenziata nel 2018 dopo l… - chedisagio : La dignità di questa donna, alla quale nessuno ha chiesto scusa. Gira a testa alta, lei. - GiamFalasca : Una brutta vicenda da non dimenticare - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Revenge porn, a Torino condannate la preside e una mamma. La maestra perse il lavoro dopo la diffusione non voluta di un… - sugnubedda : RT @RaiNews: Condannate la dirigente scolastica, una collega e la mamma di un'alunna #Torino -