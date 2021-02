Torino, i convocati di Nicola per il Cagliari (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il tecnico del Torino, Davide Nicola, ha diramato la lista dei convocati per la gara di stasera contro il Cagliari. Assenti Linetty, Murru e Buongiorno. Portieri: Milinkovic-Savic, Sirigu, Ujkani.Difensori: Ansaldi, Bremer, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.Centrocampisti: Baselli, Gojak, Lukic, Mandragora, Rincon.Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Verdi, Zaza. Foto: sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il tecnico del, Davide, ha diramato la lista deiper la gara di stasera contro il. Assenti Linetty, Murru e Buongiorno. Portieri: Milinkovic-Savic, Sirigu, Ujkani.Difensori: Ansaldi, Bremer, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.Centrocampisti: Baselli, Gojak, Lukic, Mandragora, Rincon.Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Verdi, Zaza. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

