Torino | condannata la direttrice che ha costretto alle dimissioni l’insegnante vittima di revenge porn

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Risalgono al 2018 i fatti che hanno portato alla sentenza di oggi. La condanna grava sul capo delladell’istituto e di tutti gli altri “lupi cattivi”, carnefici della vicenda e altrettanto colpevoli di un comportamento oggi più che mai inaccettabile. Era l’ennesimo episodio die si è consumato in un piccolo paese nella provincia di. Laè una giovane maestra d’asilo poco più che ventenne. La ragazza è stata costretta a rassegnare lea causa della diffusione, senza il suo consenso, di fotografie e video intimi per mano del suo ex fidanzato. Oggi, la sentenza: ladell’istituto è stataa un anno e un mese di reclusione per diffamazione e violenza privata (provvisionale di 7.500 ...