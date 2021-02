Torino | Bremer | «Siamo con Nicola Uniti verso la salvezza»

(Di venerdì 19 febbraio 2021), difensore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari: le sue dichiarazioni, difensore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari. «Abbiamo preparato bene la partita, ci aspettavamo una gara difficile. Sono difensore, ma ho già segnato quattro gol in stagione.con il mister, è bravissimo, dobbiamo raggiungere l’obiettivo insieme». Leggi su Calcionews24.com

Mediagol : #Cagliari-#Torino, la decide Bremer: successo granata, ennesima debacle per Di Francesco. La classifica aggiornata… - _SiGonfiaLaRete : Cagliari-Torino 0-1, Bremer regala un’importante vittoria ai granata - Fantacalciok : Cagliari-Torino 0-1, il tabellino: la decide Bremer con un colpo di testa - CorriereCitta : Cagliari-Torino 0-1, Bremer regala ossigeno ai granata - sportli26181512 : Torino, parole al miele di Bremer per Nicola: 'E' bravissimo, siamo tutti con lui': Al termine della vittoria di Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Bremer

Niente più 'pareggite', iladesso è guarito. La squadra di Nicola ha superato 1 - 0 il Cagliari nello scontro diretto ... A decidere la gara il colpo di testa di, che ha beffato Godin ..., difensore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari: le sue ...L’anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A termina con la vittoria del Torino in casa del Cagliari. Primo tempo senza grosse emozioni e occasioni da gol da entrambe le parti. Al ...La rete della liberazione è arrivata al 76’ grazie al colpo di testa di Bremer, che gira imparabilmente in porta ... Il prossimo passo, per i granata, sarà ritrovare la vittoria anche al Grande Torino ...