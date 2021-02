Torino, anche Linetty salta la gara col Cagliari (Di venerdì 19 febbraio 2021) Torino - Oltre a Murru e Buongiorno , il tecnico del Torino Davide Nicola non potrà contare nemmeno su Linetty per la sfida di questa sera a Cagliari : sono tre, dunque, le assenze in casa granata, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 febbraio 2021)- Oltre a Murru e Buongiorno , il tecnico delDavide Nicola non potrà contare nemmeno super la sfida di questa sera a: sono tre, dunque, le assenze in casa granata, ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino anche Diretta/ Cagliari Torino (Serie A) streaming video tv: è già spareggio salvezza Di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go tramite sito e app. PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI TORINO ...

Torino, anche Linetty salta la gara col Cagliari

Torino, anche Linetty salta la gara col Cagliari

