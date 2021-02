Tommaso Zorzi paragona Giulia Salemi ad Amy Winehouse e tira fuori San Patrignano: scoppia la polemica (Di venerdì 19 febbraio 2021) Altra polemica social, altro scivolone nella casa del Grande Fratello vip 2020. I concorrenti ancora non hanno ben capito che alcune parole devono essere pesate e che, soprattutto, non passano mai inosservate e questa volta è toccato proprio a Tommaso Zorzi finire nella bufera per via di alcune frasi poco felici dette ai danni di Giulia Salemi. Non è la prima volta che l’influencer rimarca il comportamento dell’amica, o forse ex, in balia dei fumi dell’alcol, e anche in queste ore ha fatto lo stesso scomodando addirittura Amy Winehouse e non solo. Se trovate il nome dell’artista morta nel luglio del 2011 in tendenza, è proprio perché Zorzi ha paragonato a lei la Salemi parlando della sua dipendenza dall’alcol. Al grido di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Altrasocial, altro scivolone nella casa del Grande Fratello vip 2020. I concorrenti ancora non hanno ben capito che alcune parole devono essere pesate e che, soprattutto, non passano mai inosservate e questa volta è toccato proprio afinire nella bufera per via di alcune frasi poco felici dette ai danni di. Non è la prima volta che l’influencer rimarca il comportamento dell’amica, o forse ex, in balia dei fumi dell’alcol, e anche in queste ore ha fatto lo stesso scomodando addirittura Amye non solo. Se trovate il nome dell’artista morta nel luglio del 2011 in tendenza, è proprio perchéhato a lei laparlando della sua dipendenza dall’alcol. Al grido di ...

