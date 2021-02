Tommaso Zorzi, la battuta su Amy Winehouse e San Patrignano: i fan di Giulia Salemi si ribellano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Al GF Vip va in scena l’ennesima uscita infelice di Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: stavolta l’influencer ha accostato la coinquilina ad Amy Winehouse e alla comunità di San Patrignano, facendo un paio di riferimenti che non sono affatto piaciuti ai fan dei Prelemi. Saranno presi provvedimenti nei suoi confronti? LEGGI ANCHE — Giulia Salemi, il bacio a Dayane e la gelosia di Rosalinda: cosa è successo stanotte Al GF Vip, Tommaso parla della passione di Giulia Salemi per il vino e la paragona ad Amy Winehouse con un’uscita del tutto infelice. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyTommaso Zorzi: la ... Leggi su funweek (Di venerdì 19 febbraio 2021) Al GF Vip va in scena l’ennesima uscita infelice disu: stavolta l’influencer ha accostato la coinquilina ad Amye alla comunità di San, facendo un paio di riferimenti che non sono affatto piaciuti ai fan dei Prelemi. Saranno presi provvedimenti nei suoi confronti? LEGGI ANCHE —, il bacio a Dayane e la gelosia di Rosalinda: cosa è successo stanotte Al GF Vip,parla della passione diper il vino e la paragona ad Amycon un’uscita del tutto infelice. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy: la ...

fanpage : Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti… - GrandeFratello : Ladies and gentlemen... il nostro @tommaso_zorzi vi ricorda l’imperdibile appuntamento con #GFLATESHOW e...non vede… - trash_italiano : Platinette risponde alle critiche di Tommaso Zorzi e lo attacca duramente: 'il più perfido mai apparso in televisio… - isporchissi : RT @fridayiminI0ve: giulia salemi è entrata al GF come amica di Tommaso Zorzi e ne uscirà come amica di dayane mello we call this a ?glow u… - mieopinioni : RT @g0ldentz: il 14 settembre alfonso non sapeva che presto il suo posto da conduttore sarebbe stato preso da tommaso zorzi MI SENTO MALE #… -