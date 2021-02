Titanic: il finale alternativo del film è diventato virale sui social (VIDEO) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sui social è stato condiviso il VIDEO che mostra il finale alternativo di Titanic, divenuto virale e molto criticato dai fan del film di James Cameron. Il finale alternativo di Titanic, che è presente come extra in una versione DVD del film rilasciata per la prima volta nel 2005, è diventato virale sui social dopo che il VIDEO è stato condiviso su Twitter. A ventiquattro anni di distanza dalla sua uscita al cinema, Titanic rappresenta ancora uno dei film più amati di sempre, capace di far innamorare intere generazioni attraverso la storia d'amore tra Jack e Rose, interpretati da Leonardo DiCaprio e Kate ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Suiè stato condiviso ilche mostra ildi, divenutoe molto criticato dai fan deldi James Cameron. Ildi, che è presente come extra in una versione DVD delrilasciata per la prima volta nel 2005, èsuidopo che ilè stato condiviso su Twitter. A ventiquattro anni di distanza dalla sua uscita al cinema,rappresenta ancora uno deipiù amati di sempre, capace di far innamorare intere generazioni attraverso la storia d'amore tra Jack e Rose, interpretati da Leonardo DiCaprio e Kate ...

