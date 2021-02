Tiro a volo | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Nuova Delhi | c’è Mauro De Filippis

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 febbraio 2021) L’Italia delripartirà da, in India, dove dal 18 al 29 marzo si terrà la seconda tappa delladel(mentre gli azzurri non saranno in gara a Il Cairo tra febbraio e marzo per la prima stagionale del circuito maggiore). Non volerà in India invece l’Italia dela segno, che fa slittare così l’esordio in campo internazionale dopo il rinvio degli Europei 10 metri. Aci saranno dunque soltanto sei azzurri in gara, quelli del trap maschile e femminile, che prenderanno parte soltanto alla gara individuale e non a quella a coppie miste. L’Italia, che ha già conquistato i due pass olimpici nel trap femminile, nello skeet maschile e nello skeet femminile, cerca attraverso la classifica almeno un ...