Tifosi Stella Rossa, insulti etnici rivolti ad Ibrahimovic: cosa gli hanno detto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Stella Rossa, i Tifosi ieri sera hanno preso di mira con insulti etnici il centravanti del Milan Zlatan Ibrahimovic per le sue origini bosniache Non una figura da signori quella fatta dai Tifosi serbi, circa un migliaio che, nonostante il veto delle autorità, ha comunque riempito un settore dello stadio per seguire la gara di ieri sera tra Stella Rossa e Milan al Marakana. Gran parte di questi “galantuomini” avrebbero preso di mira Zlatan Ibrahimovic, seduto sulle tribune adiacenti la panchina. CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021), iieri serapreso di mira conil centravanti del Milan Zlatanper le sue origini bosniache Non una figura da signori quella fatta daiserbi, circa un migliaio che, nonostante il veto delle autorità, ha comunque riempito un settore dello stadio per seguire la gara di ieri sera trae Milan al Marakana. Gran parte di questi “galantuomini” avrebbero preso di mira Zlatan, seduto sulle tribune adiacenti la panchina. CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24. Leggi su Calcionews24.com

