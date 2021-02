Ti ricordi… Marco Negri | bomber del Perugia | ‘goal machine’ a Glasgow e quella pallina di squash che ha spezzato il sogno Mundial

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Aveva appena compiuto gli anni Roby Baggio: un compleanno importante, 30 primavere quel 17 febbraio del 1997. Non un gran compleanno: il Milan va male e Arrigo Sacchi, che non l’ha mai amato, lo tiene in panchina per la partita del Curi, contro il. Servono punti per riagganciare almeno la zona Uefa dopo i tanti persi nella gestione di Oscar Tabarez. Ma i punti servono pure agli avversari che vivono una stagione simile: mister Giovanni Galeone è stato esonerato e il patron Luciano Gaucci ha chiamato Nevio Scala per provare a conservare la Serie A. No, non sarà Roby Baggio protagonista dipartita, ma un altro attaccante italiano che si è messo in vetrina dopo tanta gavetta, al suo primo campionato di A nonostante abbia già 27 anni. Si chiama: ha portato gli umbri in massima serie a suon di gol, ...