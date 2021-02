The Marsh King’s Daughter | Daisy Ridley nel film di Neil Burger

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 19 febbraio 2021), interprete di Rey in Star Wars, guiderà il cast di Thenel nuovodisarà la protagonista di The, il nuovo thriller psicologico che verrà diretto da. Il progetto si basa sul romanzo scritto da Karen Dionne che verrà adattato per il grande schermo da Mark L. Smith ed Elle Smith., protagonista della trilogia sequel di Star Wars, ha recitato anche nel fortunato Assassinio sull’Orient Express; la ritroveremo presto anche in Chaos Walking, ildi fantascienza di Doug Liman ...