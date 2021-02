“The good doctor”, anticipazioni puntata del 19 febbraio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Oggi, venerdì 19 febbraio 2021, andrà in onda il sesto episodio della famosa serie The good doctor 4 su Raidue. L’episodio, che è già andato in onda negli Stati Uniti D’America l’11 gennaio, farà restare tutti i fan della serie a bocca aperta. La puntata che andrà in onda alle 21.20, intitolata Lim, avrà come centro il personaggio Audrey Lim, interpretato da Christina Chang. Il capo di chirurgia dell’ospedale St.Bonaventure si troverà a dover affrontare i demoni che si porta dentro per il trauma dovuto alla pandemia Covid-19. Un incontro, però, cambia le carte in tavolo e sarà proprio l’incontro con un veterano di guerra che sta combattendo contro una PTSD. L’aiuto della dottoressa Claire Browne sarà fondamentale, infatti sarà lei a consigliare un trattamento radicale. Nello stesso momento, il dottor Shaun Murphy ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Oggi, venerdì 192021, andrà in onda il sesto episodio della famosa serie The4 su Raidue. L’episodio, che è già andato in onda negli Stati Uniti D’America l’11 gennaio, farà restare tutti i fan della serie a bocca aperta. Lache andrà in onda alle 21.20, intitolata Lim, avrà come centro il personaggio Audrey Lim, interpretato da Christina Chang. Il capo di chirurgia dell’ospedale St.Bonaventure si troverà a dover affrontare i demoni che si porta dentro per il trauma dovuto alla pandemia Covid-19. Un incontro, però, cambia le carte in tavolo e sarà proprio l’incontro con un veterano di guerra che sta combattendo contro una PTSD. L’aiuto della dottoressa Claire Browne sarà fondamentale, infatti sarà lei a consigliare un trattamento radicale. Nello stesso momento, il dottor Shaun Murphy ...

