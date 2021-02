The Flash: Sasha Calle sarà l'interprete di Supergirl nel film (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'attrice Sasha Calle ha ottenuto il ruolo di Supergirl nel film The Flash, come annunciato da Andy Muschietti con un emozionante video. Nel cast di The Flash, il film con star Ezra Miller, ci sarà anche l'attrice Sasha Calle che ha ottenuto il ruolo di Supergirl. Ad annunciarlo è stato il regista Andy Muschietti con un video condiviso su Instagram in cui annuncia la lieta notizia all'attrice con una videochiamata. Il film The Flash dovrebbe arrivare nei cinema il 4 novembre 2022 e introdurrà il multiverso, elemento che permetterà al regista Andres Muschietti di mostrare in azione più di una versione di Batman. Ben Affleck e Michael Keaton riprenderanno infatti il ruolo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'attriceha ottenuto il ruolo dinelThe, come annunciato da Andy Muschietti con un emozionante video. Nel cast di The, ilcon star Ezra Miller, cianche l'attriceche ha ottenuto il ruolo di. Ad annunciarlo è stato il regista Andy Muschietti con un video condiviso su Instagram in cui annuncia la lieta notizia all'attrice con una videochiamata. IlThedovrebbe arrivare nei cinema il 4 novembre 2022 e introdurrà il multiverso, elemento che permetterà al regista Andres Muschietti di mostrare in azione più di una versione di Batman. Ben Affleck e Michael Keaton riprenderanno infatti il ruolo ...

