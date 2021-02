Texas, neve e gelo lasciano milioni di persone senza luce e acqua (Di venerdì 19 febbraio 2021) Texas travolto da una tempesta di neve e gelo, le strade ghiacciate impediscono il rifornimento di viveri. Si contano circa 37 vittime Peggiora la situazione in Texas a causa del gelo e della neve. Una grande tempesta inverale si è abbattuta sulla città provocando un enorme black out che ha lacciato al buio circa due milioni di persone. Altri abitanti invece hanno lamentato guasti idrici, in circa 300.000 abitazioni infatti a causa del gelo non arriva l’acqua. Sono circa 264mila le abitazioni, secondo quanto riportato da Nbc News, in cui le tubature non riescono a trasportare l’acqua e addirittura a sette milioni di texani è stato chiesto di far bollire l’acqua ... Leggi su zon (Di venerdì 19 febbraio 2021)travolto da una tempesta di, le strade ghiacciate impediscono il rifornimento di viveri. Si contano circa 37 vittime Peggiora la situazione ina causa dele della. Una grande tempesta inverale si è abbattuta sulla città provocando un enorme black out che ha lacciato al buio circa duedi. Altri abitanti invece hanno lamentato guasti idrici, in circa 300.000 abitazioni infatti a causa delnon arriva l’. Sono circa 264mila le abitazioni, secondo quanto riportato da Nbc News, in cui le tubature non riescono a trasportare l’e addirittura a settedi texani è stato chiesto di far bollire l’...

