Ternana schiacciasassi | è la migliore squadra in Italia | imbattuta | miglior attacco e miglior difesa

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Attenzione alla. Laè laine si appresta a festeggiare la promozione nel campionato di Serie B con ampio margine. Il merito è anche e soprattutto dell’allenatore Cristiano Lucarelli, l’ex tecnico del Catania ha preso per mano unagià forte, gioca un calcio bellissimo e sta collezionando record su record. La classifica parla chiaro: lain 23 partite ha conquistato ben 59 punti frutto di 18 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte. Nell’ultimo match ha dominato in lungo ed in largo proprio contro il Catania, il risultato di 5-1 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. I record dellaFoto di Livia Torre / AnsaI punti di vantaggio sull’Avellino che occupa la seconda posizione sono 12 ...