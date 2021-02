Tenta la fuga nel fiume Serio, spacciatore inseguito e arrestato (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nel pomeriggio di giovedì 18 febbraio, i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto un marocchino 33enne irregolare sul territorio nazionale trovato in possesso di duecento grammi circa di sostanze stupefacenti, circa 150 grammi di eroina e 50 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato in seguito ad un mirato servizio di polizia giudiziaria attuato dopo le segnalazioni pervenute presso il Comando Stazione di Urgnano circa l’attività di spaccio posta in essere da alcuni cittadini nordafricani nel Parco del Serio, in frazione Basella. All’arrivo dei militari, che precedentemente avevano documentato l’afflusso di consumatori nella zona, lo spacciatore ha Tentato la fuga lungo la sponda del fiume, liberandosi della droga gettandola nell’acqua. I Carabinieri lo hanno ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nel pomeriggio di giovedì 18 febbraio, i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto un marocchino 33enne irregolare sul territorio nazionale trovato in possesso di duecento grammi circa di sostanze stupefacenti, circa 150 grammi di eroina e 50 grammi di cocaina. L’uomo è statoin seguito ad un mirato servizio di polizia giudiziaria attuato dopo le segnalazioni pervenute presso il Comando Stazione di Urgnano circa l’attività di spaccio posta in essere da alcuni cittadini nordafricani nel Parco del, in frazione Basella. All’arrivo dei militari, che precedentemente avevano documentato l’afflusso di consumatori nella zona, lohato lalungo la sponda del, liberandosi della droga gettandola nell’acqua. I Carabinieri lo hanno ...

_Carabinieri_ : Napoli: tenta di truffare un'anziana, ma lei non cade nella trappola. Contatta i #Carabinieri che, presenti nel luo… - tigrotta60 : RT @_Carabinieri_: Napoli: tenta di truffare un'anziana, ma lei non cade nella trappola. Contatta i #Carabinieri che, presenti nel luogo de… - AlbertoEnricoA2 : RT @_Carabinieri_: Napoli: tenta di truffare un'anziana, ma lei non cade nella trappola. Contatta i #Carabinieri che, presenti nel luogo de… - nlaapa : RT @_Carabinieri_: Napoli: tenta di truffare un'anziana, ma lei non cade nella trappola. Contatta i #Carabinieri che, presenti nel luogo de… - Maximo_thevoice : RT @_Carabinieri_: Napoli: tenta di truffare un'anziana, ma lei non cade nella trappola. Contatta i #Carabinieri che, presenti nel luogo de… -