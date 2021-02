Temptation Island | Ilaria Gallozzi nuovo amore?

Leggi su solodonna

(Di venerdì 19 febbraio 2021), ex tentatrice dell’ottava edizione di, potrebbe aver trovato un; dalle sue ultime stories è apparso un ragazzo con il quale ha condiviso una romantica cena. Cristiano Michele Bertelli è il suo nome, ma non si hanno molte notizie su di lui, se non una foto molto chiara sulla “prestanza” di lui.è una delle tentatrici che più ha animato il villaggio dei Articolo completo: dal blog SoloDonna