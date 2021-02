Team New Zealand e la speciale gestione della randa: una nuova “scappatoia”? Lo studio del Defender – VIDEO (Di venerdì 19 febbraio 2021) Team New Zealand sta studiando da vicino la Finale della Prada Cup e osserva scrupolosamente il confronto tra Luna Rossa e Ineos Uk. Il Defender attende di conoscere chi dovrà sfidare a marzo nel match race che assegnerà la America’s Cup e intanto continua a provare delle novità durante intense sessioni di allenamento nella baia di Auckland. I padroni di casa si sono messi in luce negli ultimi giorni col sistema di vele denominate “Batman” e con un nuovo timone, ma attenzione anche al sistema di gestione della randa, come ha fatto notare l’esperto di Mozzy Sails, già capire di evidenziare come Luna Rossa si comporta meglio in virata grazie a uno speciale utilizzo dei foil. Ebbene, Team New Zealand avrebbe perfezionato ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021)Newsta studiando da vicino la FinalePrada Cup e osserva scrupolosamente il confronto tra Luna Rossa e Ineos Uk. Ilattende di conoscere chi dovrà sfidare a marzo nel match race che assegnerà la America’s Cup e intanto continua a provare delle novità durante intense sessioni di allenamento nella baia di Auckland. I padroni di casa si sono messi in luce negli ultimi giorni col sistema di vele denominate “Batman” e con un nuovo timone, ma attenzione anche al sistema di, come ha fatto notare l’esperto di Mozzy Sails, già capire di evidenziare come Luna Rossa si comporta meglio in virata grazie a unoutilizzo dei foil. Ebbene,Newavrebbe perfezionato ...

