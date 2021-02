Tasse, nuovo rinvio delle cartelle Riscossione bloccata fino a maggio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo lo stop fino al 28 febbraio, nuova scadenza per l'invio delle cartelle esattoriali che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto inviare già il 31 gennaio: ancora due mesi di respiro sul fronte della Riscossione delle Tasse. Secondo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo lo stopal 28 febbraio, nuova scadenza per l'invioesattoriali che l'AgenziaEntrate avrebbe dovuto inviare già il 31 gennaio: ancora due mesi di respiro sul fronte della. Secondo Segui su affaritaliani.it

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Tasse, nuovo rinvio delle cartelle. Riscossione bloccata fino a maggio - Affaritaliani : Tasse, nuovo rinvio delle cartelle. Riscossione bloccata fino a maggio - avatar1dory : RT @Affaritaliani: Tasse, nuovo rinvio delle cartelle. Riscossione bloccata fino a maggio - Affaritaliani : Tasse, nuovo rinvio delle cartelle. Riscossione bloccata fino a maggio - TrendOnline : In attesa di sederci di nuovo in #sala, una serie di #interventi sono stati previsti per il #cinema! -