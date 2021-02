Tanti panorami marziani per sentirsi vicini a Perseverance

Leggi su wired

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il roverce l’ha fatta: dopo i sette minuti di terrore della discesa dall’orbita di Marte, è arrivato senza problemi fino alla sua superficie. Cosa aspetta questo robot con le ruote all’interno del cratere Jezero, dove è ammartato? Be’, nella sua ricerca di tracce di vita passata per la missione Mars 2020 della Nasa, aiutato dal piccolo elicottero Ingenuity,si troverà all’interno di un cratere largo circa 45 chilometri, in quello che si suppone fosse un lago ormai 3,5 miliardi di anni fa, oltre che un antico delta di un fiume. Proprio qui potrebbero trovarsi ancora molecole organiche ben preservate e altri segni di vita microbica che proviene dall’acqua e dai sedimenti che si sono accumulati nel corso dei millenni. La prima immagine di Marte daOra come ora, però,si ...