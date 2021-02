Tanti auguri a Jennifer Doudna. Il tema natale di una biochimica geniale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Jennifer Doudna è nata a Washington il 19 febbraio 1964 (foto Alexander Heinl / Getty Images). Acquario è il segno del progresso, scopre, inventa, crea. Il mondo affacciato sul futuro è l’unico a destare il suo interesse. Così accade che in un freddo mattino del 19 febbraio del 1964, ultimo giorno del segno, le stelle hanno scommesso su congiunzioni potenti: Sole, Mercurio, Marte e Saturno in Acquario formavano una combinazione avveniristica, perfetta per dar vita a una geniale innovatrice della tecnica genetica. Così è venuta al mondo Jennifer Doudna, bionda e luminosa come un’attrice americana con la tempra della scienziata geniale. Sarà lei, insieme alla collega Emmanuelle Charpentier (Sagittario), a vincere nel 2020 il Nobel per la Chimica per «aver scoperto il ... Leggi su iodonna (Di venerdì 19 febbraio 2021)è nata a Washington il 19 febbraio 1964 (foto Alexander Heinl / Getty Images). Acquario è il segno del progresso, scopre, inventa, crea. Il mondo affacciato sul futuro è l’unico a destare il suo interesse. Così accade che in un freddo mattino del 19 febbraio del 1964, ultimo giorno del segno, le stelle hanno scommesso su congiunzioni potenti: Sole, Mercurio, Marte e Saturno in Acquario formavano una combinazione avveniristica, perfetta per dar vita a unainnovatrice della tecnica genetica. Così è venuta al mondo, bionda e luminosa come un’attrice americana con la tempra della scienziata. Sarà lei, insieme alla collega Emmanuelle Charpentier (Sagittario), a vincere nel 2020 il Nobel per la Chimica per «aver scoperto il ...

