Tabellone maschile Australian Open 2021: Djokovic numero uno, subito Sinner-Shapovalov

Il Tabellone completo e tutti gli accoppiamenti degli Australian Open maschili 2021, in programma da lunedì 8 febbraio. Novak Djokovic è la prima testa di serie, seguito da Rafael Nadal che invece stanzia nelle parte bassa. Spicca il sorteggio che accumuna Jannik Sinner a Denis Shapovalov, già al primo turno. Presenti le prime due teste di serie azzurre, ovvero Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Al via anche Seppi, Caruso, Mager, Travaglia, Cecchinato e Sonego. Ecco il Tabellone completo: 

FINALE 
(1) Djokovic vs (4) Medvedev 

SEMIFINALI 
(1) Djokovic b. (Q) Karatsev 6-3 6-4 6-2 
(4) Medvedev b. (5) Tsitsipas 6-4 6-2 7-4 

QUARTI DI FINALE 
(1) Djokovic b. (6) Zverev 6-7(6) 6-2 6-4 7-6(6) 
(Q) Karatsev b. (18) ...

