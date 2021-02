Sylvie Lubamba a Pomeriggio 5: 'Senza sesso per 7 anni, poi ho incontrato Alessandro'. E lui chiama Barbara D'Urso per smentire (Di venerdì 19 febbraio 2021) Colpo di scena a Sylvie Lubamba, ospite di aveva appena raccontato di aver incontrato un potenziale fidanzato facendo il suo nome, ma il diretto interessato ha chiamato in diretta per smentire. Tutto ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Colpo di scena a, ospite di aveva appena raccontato di averun potenziale fidanzato facendo il suo nome, ma il diretto interessato hato in diretta per. Tutto ...

pomeriggio5 : Alessandro ha chiamato in diretta: smentisce la storia con Sylvie Lubamba ?? #Pomeriggio5 - Ifederik1 : RT @pomeriggio5: Sylvie Lubamba ha vissuto anni in castità fino a quando... ?? #Pomeriggio5 - pomeriggio5 : Sylvie Lubamba ha vissuto anni in castità fino a quando... ?? #Pomeriggio5 - The_Magician_IT : @lubamba_sylvie buongiorno Sylvie - PeeGeeDaniel : Su Il Piccolo di oggi intervista doppia a tutta pagina a Sylvie Lubamba e Pee Gee Daniel a proposito del nostro lib… -