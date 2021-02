Sventato attentato al principino George: “Veleno nel gelato per uccidere il figlio di William e Kate” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un piano per avvelenare il principino George è stato Sventato. Almeno questo è quello che sostiene Sky News sul suo portale web internazionale. L’avrebbe confessato un uomo arrestato per reati di terrorismo durante un interrogatorio. Sahayb Abu, 27 anni, oggi è sotto processo per aver acquistato una spada di 46 centimetri e un passamontagna, e di aver pianificato un attentato terroristico durante i mesi di pandemia Covid-19. Nelle scorse ore la corte ha messo agli atti la testimonianza di un agente di polizia sotto copertura. L’agente ha riferito un dialogo tra persone che discutevano telefonicamente con Abu per organizzare un attentato. “Lui voleva prendere di mira la famiglia reale. Sai qual era il suo piano? Vai al più vicino Sainsbury’s, metti del Veleno nei gelati e la famiglia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un piano per avvelenare ilè stato. Almeno questo è quello che sostiene Sky News sul suo portale web internazionale. L’avrebbe confessato un uomo arrestato per reati di terrorismo durante un interrogatorio. Sahayb Abu, 27 anni, oggi è sotto processo per aver acquistato una spada di 46 centimetri e un passamontagna, e di aver pianificato unterroristico durante i mesi di pandemia Covid-19. Nelle scorse ore la corte ha messo agli atti la testimonianza di un agente di polizia sotto copertura. L’agente ha riferito un dialogo tra persone che discutevano telefonicamente con Abu per organizzare un. “Lui voleva prendere di mira la famiglia reale. Sai qual era il suo piano? Vai al più vicino Sainsbury’s, metti delnei gelati e la famiglia ...

