Sulla scuola la prima riforma sarà quella dell’istruzione tecnica, spiega il ministro Bianchi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Niente scritto, solo orale. Così sarà l’esame di maturità, che comincerà a metà giugno. Ma «non voglio sentir parlare di tesina!», dice il neo ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi in un’intervista al Corriere. «I maturandi sono ragazzi e ragazze alla fine del loro percorso scolastico di cinque anni: dovranno preparare un elaborato ampio, personalizzato, sulle materie di indirizzo concordandolo con il consiglio di classe. Lo discuteranno con la commissione, composta dai loro insegnanti. Da qui comincerà l’orale che si svilupperà poi anche sulle altre discipline. Consentiremo loro di esprimere quanto hanno maturato e compreso nel corso degli anni anche con una visione critica». In quattro giorni da ministro, Bianchi ha incontrato di persona o via video quasi tutto il mondo della ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Niente scritto, solo orale. Cosìl’esame di maturità, che comincerà a metà giugno. Ma «non voglio sentir parlare di tesina!», dice il neoPatrizioin un’intervista al Corriere. «I maturandi sono ragazzi e ragazze alla fine del loro percorso scolastico di cinque anni: dovranno preparare un elaborato ampio, personalizzato, sulle materie di indirizzo concordandolo con il consiglio di classe. Lo discuteranno con la commissione, composta dai loro insegnanti. Da qui comincerà l’orale che si svilupperà poi anche sulle altre discipline. Consentiremo loro di esprimere quanto hanno maturato e compreso nel corso degli anni anche con una visione critica». In quattro giorni daha incontrato di persona o via video quasi tutto il mondo della ...

silbarbe66 : @GustavoMichele6 @PaoloBorg Anziché dire che Draghi non riuscirà a riformare la scuola poteva dare un contributo s… - SirJohn2024 : RT @monacelt: 10 idee sulla #scuola.?? 1. Liceo uguale per tutti nei primi 2 anni. Bilanciato tra materie matematiche e umanistiche. Indiri… - lauranapo : RT @monacelt: 10 idee sulla #scuola.?? 1. Liceo uguale per tutti nei primi 2 anni. Bilanciato tra materie matematiche e umanistiche. Indiri… - Gardella90 : RT @carloalberto: I progetti sulla scuola che vorrei veder realizzati dal Governo Draghi. - fabrizionic1 : RT @monacelt: 10 idee sulla #scuola.?? 1. Liceo uguale per tutti nei primi 2 anni. Bilanciato tra materie matematiche e umanistiche. Indiri… -