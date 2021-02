Sud | Mazzuca Confindustria | Attenzione nuovo governo fondamentale per ripresa Paese

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Cosenza, 19 feb. (Labitalia) - "Se riparte il Mezzogiorno riparte l'Italia, e non è solo uno slogan". Lo dice, ad Adnkronos/Labitalia, Natale, vicepresidente di. "L'delal Sud, su cui nutriamo speranze -sottolinea l'esponentele- anche per le affermazioni del presidente Draghi in Parlamento, èper ladel". "Ma una politica di sviluppo delle regioni meridionali non va letta in una chiave oppositiva rispetto alle aspettative delle regioni del Nord produttivo che hanno sempre trainato la produttività e il pil dell'Italia. C'è una reciproca interdipendenza tra le diverse aree del: gli squilibri territoriali, sociali ed economici ...