Subaru - Al volante della nuova Outback

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La strada si arrampica a fatica, costeggiando una gigantesca cava di pietra. Il fondo è ruvido, qua e là sassi aguzzi, dossi e buche a non finire. Roba da 4x4, per capirci, ancor meglio se piccola, tipo Fiat Panda o Suzuki Jimny. E invece, quella che sto guidando è una station da ben 4,87 metri di lunghezza (cinque centimetri in più rispetto alla serie precedente) e 1,88 di larghezza, alta da terra ben 21,3 centimetri; sulla bilancia, una stazza oltre i 1.600 chili. Una familiare che, al di làvocazione, lungo la sua vita avrà più che altro a che fare con marciapiedi e rotonde, piuttosto che con le mulattiere di cui sopra. Ma di questo, lasembra non curarsi: sale con piglio deciso, incassa senza colpo ferire buche e dossi e restituisce una forte sensazione di sicurezza. Va in diretta. Ma facciamo un passo indietro ...