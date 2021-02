«Su Instagram poter mostrare sex toys e contenuti espliciti dipende da come lo fai» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ci avviamo alla conclusione di questo nostro percorso di approfondimento nel mondo della divulgazione e della pubblicità che riguarda i sex toys e il grande mondo che ci sta intorno. Dopo aver parlato delle prospettive pubblicitarie su internet (e non solo) che si hanno di fronte e di quelle che ci potrebbero essere nel prossimo futuro, abbiamo deciso di chiamare in causa Violeta Benini – nota sui social come la Divulvatrice -. Professionista della divulgazione sulla sessualità, argomento di cui parla nelle scuole per rispondere ai dubbi dei ragazzi, con Violeta abbiamo approfondito le restrizioni che i social, in particolare Instagram, riservano a chi mostra sex toys per fare pubblicità o anche solo divulgazione. «Se si tratta di pubblicità a pagamento, su Instagram nemmeno la riabilitazione pelvica ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ci avviamo alla conclusione di questo nostro percorso di approfondimento nel mondo della divulgazione e della pubblicità che riguarda i sexe il grande mondo che ci sta intorno. Dopo aver parlato delle prospettive pubblicitarie su internet (e non solo) che si hanno di fronte e di quelle che ci potrebbero essere nel prossimo futuro, abbiamo deciso di chiamare in causa Violeta Benini – nota sui socialla Divulvatrice -. Professionista della divulgazione sulla sessualità, argomento di cui parla nelle scuole per rispondere ai dubbi dei ragazzi, con Violeta abbiamo approfondito le restrizioni che i social, in particolare, riservano a chi mostra sexper fare pubblicità o anche solo divulgazione. «Se si tratta di pubblicità a pagamento, sunemmeno la riabilitazione pelvica ...

demaledictis : visto persona britannica su instagram, non penso di poter continuare così - orahounbelnick : De Ligt: bella ragazza Annekee, anche lui è bravino Demiral: se gli gira ti ammazza la famiglia e lo posta su Inst… - aspesi_marco : twitter mi sta dando l’idea di un social molto più schietto e “senza filtri” rispetto ad instagram. mi diverte un s… - scvrpion : POST SCAMBIO DI LIKES?? ?seguite le regole dello scambio di likes in modo da poter aumentare tutti, a noi non piacc… - peppe844 : RT @scvrpion: POST SCAMBIO DI LIKES?? ?seguite le regole dello scambio di likes in modo da poter aumentare tutti, a noi non piacciono i fur… -