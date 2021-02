Stress lavoro correlato docenti: una cenerentola. Sia tra le priorità del nuovo Ministro (Di venerdì 19 febbraio 2021) Morto un Papa, se ne fa un altro. Lo stesso avviene coi ministri della Pubblica Istruzione. È dunque importante fare un bilancio dell’operato di chi lascia, almeno quanto preme raccomandare buone pratiche, nonché passare le consegne, a chi subentra. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 febbraio 2021) Morto un Papa, se ne fa un altro. Lo stesso avviene coi ministri della Pubblica Istruzione. È dunque importante fare un bilancio dell’operato di chi lascia, almeno quanto preme raccomandare buone pratiche, nonché passare le consegne, a chi subentra. L'articolo .

Dorayak32242725 : @bertero_g È la tensione e lo stress, devi abbassare il livello di stress con rilassamento, togliendo bevande eccit… - lyrahogws : RT @akselhogws: devo andare al lavoro che stress, torno stasera, quindi fav vi scrivo in dm rt vi associo a una canzone random della playl… - karaoke_miss : @luigidimaio Mettete in sicurezza il paese... E poi vediamo di tornare al voto. C'è molto stress fuori. La gente è… - lilyphogws : RT @akselhogws: devo andare al lavoro che stress, torno stasera, quindi fav vi scrivo in dm rt vi associo a una canzone random della playl… - deanhogws : RT @akselhogws: devo andare al lavoro che stress, torno stasera, quindi fav vi scrivo in dm rt vi associo a una canzone random della playl… -