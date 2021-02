Streaming: guardare film e serie Tv non è per niente green (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lo Streaming, o internet più in generale, sarebbero responsabili di una grossa fetta delle nostre emissioni globali di gas serra e quindi del cambiamento del clima. Streaming pericoloso per l’ambiente: i dati di uno studio francese Il virtuale inquina Ma qualcosa che non tocchiamo, che non “buttiamo” nella spazzatura, può inquinare? Sì, può, eccome. Ed è il caso dello Streaming, diventato così essenziale nella nostre vite dominate dal Covid. Fare binge watching, guardando la nostra serie preferita, non è propriamente un’attività totalmente green, anzi. Ogni volta che guardiamo una serie TV su Netflix o un video di gattini su YouTube, infatti, l’effetto negativo sull’ambiente è notevole e alla lunga potrebbe contribuire notevolmente all’innalzamento dell’emissione di CO2 ... Leggi su iodonna (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lo, o internet più in generale, sarebbero responsabili di una grossa fetta delle nostre emissioni globali di gas serra e quindi del cambiamento del clima.pericoloso per l’ambiente: i dati di uno studio francese Il virtuale inquina Ma qualcosa che non tocchiamo, che non “buttiamo” nella spazzatura, può inquinare? Sì, può, eccome. Ed è il caso dello, diventato così essenziale nella nostre vite dominate dal Covid. Fare binge watching, guardando la nostrapreferita, non è propriamente un’attività totalmente, anzi. Ogni volta che guardiamo unaTV su Netflix o un video di gattini su YouTube, infatti, l’effetto negativo sull’ambiente è notevole e alla lunga potrebbe contribuire notevolmente all’innalzamento dell’emissione di CO2 ...

