Stop televoto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando: ecco perché (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alfondo Signorini ha svelato le motivazioni della sospensione del televoto del Grande Fratello Vip. Grande Fratello Vip, televoto sospeso. Signorini: “Voti anomali” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alfondo Signorini ha svelato le motivazioni della sospensione deldel Grande Fratello Vip. Grande Fratello Vip,sospeso. Signorini: “Voti anomali” su Notizie.it.

martyisbackk : RT @turntoconor: NON DISTRAETEVI CONTINUATE A VOTARE STEFANIA MOLTO PROBABILMENTE IL TELEVOTO VERRÀ CHIUSO QUASI ALLA FINE DELLA PUNTATA DO… - oggiammareyee : RT @turntoconor: NON DISTRAETEVI CONTINUATE A VOTARE STEFANIA MOLTO PROBABILMENTE IL TELEVOTO VERRÀ CHIUSO QUASI ALLA FINE DELLA PUNTATA DO… - turntoconor : NON DISTRAETEVI CONTINUATE A VOTARE STEFANIA MOLTO PROBABILMENTE IL TELEVOTO VERRÀ CHIUSO QUASI ALLA FINE DELLA PUN… - elenalltg : RT @PazzeskaTommy: ???? SI VOTA NON STOP FINO A CHIUSURA TELEVOTO ????#tzvip - PazzeskaTommy : ???? SI VOTA NON STOP FINO A CHIUSURA TELEVOTO ????#tzvip -