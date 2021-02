Stop del Ministero a vendita U-Mask come dispositivo medico (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Ministero della Salute ha disposto “il divieto di immissione in commercio del dispositivo medico U-Mask Model 2” e “l’adozione della misura del ritiro del medesimo prodotto” dal mercato. Decisione presa dopo che i carabinieri del Nas di Trento hanno segnalato al Ministero che le mascherine U-Mask risultavano come dispositivi medici in base a certificazione di un laboratorio “privo di autorizzazione”, sottoscritta da un soggetto senza laurea. Il Ministero evidenzia i “potenziali rilevanti rischi per la salute” derivanti “dall’assenza di un regolare processo valutativo”. A Milano si indaga per frode nell’esercizio del commercio. I carabinieri del Nas, a fine gennaio, avevano sequestrato il laboratorio a Bolzano. Sulla vicenda la Procura di Bolzano ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ildella Salute ha disposto “il divieto di immissione in commercio delU-Model 2” e “l’adozione della misura del ritiro del medesimo prodotto” dal mercato. Decisione presa dopo che i carabinieri del Nas di Trento hanno segnalato alche le mascherine U-risultavanodispositivi medici in base a certificazione di un laboratorio “privo di autorizzazione”, sottoscritta da un soggetto senza laurea. Ilevidenzia i “potenziali rilevanti rischi per la salute” derivanti “dall’assenza di un regolare processo valutativo”. A Milano si indaga per frode nell’esercizio del commercio. I carabinieri del Nas, a fine gennaio, avevano sequestrato il laboratorio a Bolzano. Sulla vicenda la Procura di Bolzano ...

repubblica : ?? Coronavirus, mascherine U-Mask: il ministero della Salute ha disposto lo stop alla vendita e il ritiro del prodot… - repubblica : Mascherine U-Mask, il ministero della Salute impone lo stop alla vendita: 'Non sono dispositivo medico, potenziali… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione del ministero della Salute dopo la segnalazione dei Nas: «Potenziali rischi per la salut… - claudiovasile : RT @Open_gol: Stop del ministero alle mascherine U-Mask - JacopoAttanasio : @AttilioSacco Mi pare di ripetere la stessa cosa. Se anche fosse uno solo l'innocente condannato io non potrei acce… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop del Verona, stop a sperimentazione su macachi ... consigliere comunale con delega agli animali e promotrice dell'iniziativa per dire stop alla ... La sottoscrizione del protocollo d'intesa sancisce un rivoluzionario cambio di strategia nelle ...

Covid, stop alla vendita di U - Mask come dispositivo medico Il ministero della Salute ha disposto 'il divieto di immissione in commercio del dispositivo medico U - Mask Model 2' e il ritiro del prodotto dal mercato. La decisione è stata presa dopo che i Nas di Trento avevano segnalato che le mascherine U - Mask risultavano come dispositivi medici in base a certificazione di un ...

«Stop ai tecnocrati», «Pensate a pedalare». Psicodramma alla Camera tra ribelli e governisti del M5S Corriere della Sera "Giulia Salemi è incinta, fatela uscire dal Gf": sul web si scatena il panico Nelle scorse ore il sito ufficiale del Grande Fratello Vip è stato preso d'assalto dai ... Tra tutte quella che la produzione avesse imposto uno stop alle votazioni per la presunta gravidanza di ...

Sansepolcro, 7 positivi e 2 a bassa carica dai primi 2200 tamponi. Stop ai corsi sportivi Dati per ora confortanti dallo screening di massa in corso. Ma nel complesso i test sono stati oltre seimila e procederanno fino a sabato ...

... consigliere comunale con delega agli animali e promotrice dell'iniziativa per direalla ... La sottoscrizioneprotocollo d'intesa sancisce un rivoluzionario cambio di strategia nelle ...Il ministero della Salute ha disposto 'il divieto di immissione in commerciodispositivo medico U - Mask Model 2' e il ritiroprodotto dal mercato. La decisione è stata presa dopo che i Nas di Trento avevano segnalato che le mascherine U - Mask risultavano come dispositivi medici in base a certificazione di un ...Nelle scorse ore il sito ufficiale del Grande Fratello Vip è stato preso d'assalto dai ... Tra tutte quella che la produzione avesse imposto uno stop alle votazioni per la presunta gravidanza di ...Dati per ora confortanti dallo screening di massa in corso. Ma nel complesso i test sono stati oltre seimila e procederanno fino a sabato ...