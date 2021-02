Stop alla vendita di U-mask | il ministero blocca le mascherine dei Vip | «Potenziali rischi per la salute»

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Continuano i guai per U-, ledei Vip. Ildellaha deciso vietare ladelleU-Model 2 e ha disposto il ritiro dal commercio. La stretta è stata presa in seguito a una segnalazione arrivata dai carabinieri del Nas di Trento alsecondo cui che leU-risultavano come «dispositivi medici in base a certificazione di un laboratorio “privo di autorizzazione”», sottoscritta da una persona non laureata. Per ilci sono «rilevantiper la» che vengono dmancanza «di un regolare processo valutativo». Secondo la direzione generale ...

Il Ministero della Salute impone lo vendita delle mascherine U - Mask , perché non sono un dispositivo medico. La decisione arriva dopo l' inchiesta della procura di Milano per frode in commercio e dopo che i carabinieri del ...19 feb 19:58 vendita di U - Mask come dispositivo medico Il ministero della Salute ha disposto 'il divieto di immissione in commercio del dispositivo medico U - Mask Model 2' e 'l'adozione ...