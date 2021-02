Stella Rossa-Milan, Trevisani: “Mandzukic non ha giocato male, vi spiego” (Di sabato 20 febbraio 2021) Riccardo Trevisani, telecronista di 'Sky Sport', ha espresso la propria opinione sulla prestazione di Mario Mandzukic in Stella Rossa-Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 20 febbraio 2021) Riccardo, telecronista di 'Sky Sport', ha espresso la propria opinione sulla prestazione di MarioinPianeta

acmilan : Last time we faced ’em in Belgrade...we all remember how that 2006/07 #UCL campaign ended ?? L’ultima volta a Belg… - acmilan : ?? Extra, extra ?? Our latest stats in the #UEL ?? - TuttoMercatoWeb : 'Brutto balija': Ibrahimovic vittima di offese razziste durante Stella Rossa-Milan - PianetaMilan : #StellaRossaMilan, #Trevisani: '#Mandzukic non ha giocato male, vi spiego' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - fcin1908it : Cassano: “La Stella Rossa in Italia lotterebbe per non retrocedere” - -