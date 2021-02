Stella Rossa-Milan, Kalulu: “Contento del mio ritorno, ma deluso dal risultato” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il difensore del Milan Pierre Kalulu ha commentato su Instagram il risultato finale di Belgrado di ieri sera: ecco le sue parole Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il difensore delPierreha commentato su Instagram ilfinale di Belgrado di ieri sera: ecco le sue parole Pianeta

acmilan : Last time we faced ’em in Belgrade...we all remember how that 2006/07 #UCL campaign ended ?? L’ultima volta a Belg… - acmilan : ?? Extra, extra ?? Our latest stats in the #UEL ?? - FcInterNewsit : La Stella Rossa pareggia, Filip Stankovic pazzo di gioia per Deki: 'Andiamo, bravo papi' - Desmo619 : RT @Rossonerosemper: Piccola chicca: al momento della battuta del rigore c'è un giocatore della stella rossa interamente dentro l'area. Da… - sportli26181512 : Ordine sul CorSport: 'Conte giocherà come lo Spezia. Servirà un altro Milan': Nel suo commento sul Corriere dello S… -