Stella Rossa-Milan, episodio vergognoso: insulti razzisti contro Ibrahimovic (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si sono verificati insulti razzisti nei confronti dell'attaccante Zlatan Ibrahimovic al fischio finale del match di Europa League tra Stella Rossa e Milan, il club serbo ha deciso di prendere le distanze. Non sono mancate le emozioni nella sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-2. Si tratta di un risultato comunque positivo per la squadra di Stefano Pioli che però non dovrà sottovalutare la compagine di Dejan Stankovic che ha dimostrato di poter contare su buone individualità. Il figlio di Stankovic è già in clima derby: esultanza scatenata al gol della Stella Rossa VIDEO I cori razzisti nei confronti di Ibrahimovic Foto di Matteo Bazzi / AnsaAl termine ...

