Stella Rossa-Milan, Donnarumma: “Non è finita, ce la giochiamo a Milano” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il portiere del Milan Gigio Donnarumma ha commentato su Instagram il risultato finale di Belgrado di ieri sera: ecco le sue parole Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il portiere delGigioha commentato su Instagram il risultato finale di Belgrado di ieri sera: ecco le sue parole Pianeta

acmilan : Last time we faced ’em in Belgrade...we all remember how that 2006/07 #UCL campaign ended ?? L’ultima volta a Belg… - acmilan : ?? Extra, extra ?? Our latest stats in the #UEL ?? - FcInterNewsit : La Stella Rossa pareggia, Filip Stankovic pazzo di gioia per Deki: 'Andiamo, bravo papi' - patbon1951 : RT @_Milanisti1899_: #tradizionecasciavìt La nebbia, la partita sospesa, Gullit che si allena nella hall, un gol incredibilmente annullato,… - gianpy_83 : Questi tifano Stella Rossa e il giorno dopo il loro presidente li definisce non strategici...grazie delle risate che ci regalate #anala -