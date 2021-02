Startup | la pugliese Natural Lash lancia siero per ciglio 100% naturale e made in Italy

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Labitalia) - A chi non piace avere delle ciglia che siano lunghe e folte e anche sopracciglia ordinate? Lo stress, i cosmetici, ma anche talune patologie possono però indebolirle e minare la loro salute e bellezza. La buona notizia è che esistono metodi per infoltirle e rafforzarle. Uno di questi è il nuovo Bioina di, che vieneto oggi, 19 febbraio, in occasione delDay, la Giornata mondiale dedicata alle ciglia. Del resto, quest'anno più che mai, è importante valorizzare il proprio sguardo, dato che con l'uso obbligato della mascherina gli occhi diventano ancora di più il nostro biglietto da visita. Bioina è unrinforzante e stimolatore di crescita (enhancer) per ciglia e sopracciglia, interamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Startup pugliese

Big Data 4Innovation

Già, perché la canadese TransPod Inc,specializzata nei sistemi di trasporto ad alta velocità, per creare sta collaborando con la'Angel Company' che fa capo al cavaliere del lavoro ...... un migliaio di brevetti, 24già create e altre decine in cantiere. Giovane, visionario, ... Cingolani, ministrod'adozione, il direttore Nanotec Lecce: 'Farà la differenza' È il ...Roma, 19 feb. (Labitalia) - A chi non piace avere delle ciglia che siano lunghe e folte e anche sopracciglia ordinate? Lo stress, i cosmetici, ma ...I pomodori pelati pugliesi come simbolo di riscatto, accoglienza, legalità e occupazione. Prodotti dall'associazione Ghetto - Out Casa Sankara si potranno comprare nei supermercati Coop Alleanza 3.0 ...