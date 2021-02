Star Wars: Hunters annunciato per Nintendo Switch (Di venerdì 19 febbraio 2021) Zynga e Lucasfilm Games hanno annunciato il nuovo Star Wars: Hunters per Nintendo Switch con un breve trailer mostrato durante l’ultimo Nintendo Direct Zynga, leader globale nell’intrattenimento interattivo, e Lucasfilm Games hanno annunciato oggi che Star Wars: Hunters, un gioco di combattimento competitivo per il sistema Nintendo Switch e per dispositivi mobili, uscirà nel 2021. Star Wars: Hunters porterà i giocatori a impegnarsi in entusiasmanti battaglie multigiocatore a squadre, con la presenza di diversi nuovi personaggi di Star Wars. Il trailer ufficiale del gioco ha esordito ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 19 febbraio 2021) Zynga e Lucasfilm Games hannoil nuovopercon un breve trailer mostrato durante l’ultimoDirect Zynga, leader globale nell’intrattenimento interattivo, e Lucasfilm Games hannooggi che, un gioco di combattimento competitivo per il sistemae per dispositivi mobili, uscirà nel 2021.porterà i giocatori a impegnarsi in entusiasmanti battaglie multigiocatore a squadre, con la presenza di diversi nuovi personaggi di. Il trailer ufficiale del gioco ha esordito ...

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars Star Wars: vi siete mai chiesti dove finiscono le spade laser dei Jedi morti? Ora abbiamo la risposta Cosa succede alle spade laser dei Jedi morti? Le trilogie originali di Star Wars di George Lucas, con Harrison Ford , e la successiva con Daisy Ridley non hanno mai dato indicazioni a riguardo, ma ora una risposta arriva da un nuovo romanzo del canone, Into the Dark di ...

Rian Johnson continua la trilogia di Star Wars Rian Johnson conferma in una nuova intervista che la sua trilogia di film di Star Wars è ancora in corso. Nel novembre 2017 Lucasfilm annunciò che il regista avrebbe supervisionato una trilogia di Star Wars incentrata su nuovi personaggi separati dalla saga di Skywalker. Il ...

