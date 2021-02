St3pny | lo youtuber condannato a 8 mesi di carcere per evasione fiscale | “Non ha pagato quasi 80mila euro di Iva”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La star di YouTube, all’anagrafe Stefano Lepri, 25 anni, è statoa 8diperdal tribunale di Firenze. Il pm Christine Von Borries nella sua requisitoria aveva chiesto una pena di 1 anno e 4. La difesa aveva chiesto l’assoluzione, alla luce del fatto che il 25enne neiscorsi aveva versato al Fisco quanto dovuto. In base alle indagini della guardia di finanza, nel 2017 ha evaso Iva per circa 76mila, omettendo di presentare dichiarazione a fini Iva per redditi pari a 344mila. Per l’accusaavrebbe stipulato con le agenzie pubblicitarie contratti per la pubblicazione di banner sui propri video usando la cosiddetta cessione del ...

I finanzieri avevano individuato, uno23enne italiano, residente in provincia di Firenze, non in regola con gli adempimenti fiscali in relazione alla sua attività. Secondo le indagini ...LoStefano Lepri, 25enne, noto come, è a processo a Firenze per evasione fiscale . Nel 2017 avrebbe evaso Iva per 76mila euro , non presentando la dichiarazione a fini Iva per redditi ...La star di YouTube St3pny, all’anagrafe Stefano Lepri, 25 anni, è stato condannato a 8 mesi di carcere per e vasione fiscale dal tribunale di Firenze. Il pm Christine Von Borries nella sua requisitori ...Firenze, 19 febbraio 2021 - Tasse non pagate. E per la star del web scatta la condanna dopo il processo. Stefano Lepri, 25enne, volto noto di youtueb, noto sul web col nickname di St3pny, è stato cond ...