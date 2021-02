SSC Napoli, la breve storia tra il club partenopeo e l’Emiro Abdul Haq (Di venerdì 19 febbraio 2021) All’inizio del nuovo millennio, l’SSC Napoli era lontana parente della società di Ferlaino. I partenopei dagli anni 90? vivevano una profonda crisi finanziaria che causarono due retrocessioni nel giro di pochi anni. Nemmeno l’ingresso in società di Giorgio Corbelli e Salvatore Naldi sembrò risollevare la situazione. Nel 2002-2003, a causa di una serie senza vittorie L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) All’inizio del nuovo millennio, l’SSCera lontana parente della società di Ferlaino. I partenopei dagli anni 90? vivevano una profonda crisi finanziaria che causarono due retrocessioni nel giro di pochi anni. Nemmeno l’ingresso in società di Giorgio Corbelli e Salvatore Naldi sembrò risollevare la situazione. Nel 2002-2003, a causa di una serie senza vittorie L'articolo

fabiobird1 : @Torrenapoli1 @ADeLaurentiis Ma che se ne importa - MondoNapoli : SSC Napoli, giorno libero per gli azzurri: Gattuso ha fissato l'allenamento per domani - - napolipiucom : “IO PENSO IN NAPOLETANO, SOGNO IN NAPOLETANO. MI RIESCE FACILISSIMO!” LA SSC NAPOLI RICORDA MASSIMO TROISI - Christian24070 : RT @JosiphOliver: E comunque voglio ricordarvi che un allenatore che dice 'ma quale qualificazione, dobbiamo pensare a recuperare i giocato… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso recupera qualche uomo -