Splatoon 3 eliminerà il concetto di gender

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Nintendo ha annunciato3 durante il recente Nintendo Direct. Il primo trailer del gioco non ha offerto molti dettagli, solo alcuni frammenti di gameplay e qualche informazione sulla lore. Tuttavia, i fan hanno colto un cambiamento significativo nel prossimo capitolo della serie. Nintendo, infatti, sembra aver eliminato il linguaggio di genere nella scelta di un personaggio. Invece di chiedere ai giocatori di scegliere un personaggio maschio/femmina come fa2, il creatore del personaggio di3 offre semplicemente ai giocatori la possibilità di scegliere il loro "stile". La breve clip che abbiamo visto mercoledì sulla creazione includeva altre opzioni come tonalità della pelle, acconciature e un assortimento di abbigliamento street style. Leggi altro...