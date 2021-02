Spezia, Italiano: «Mancata la stoccata. Fiorentina più brava» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina. PRESTAZIONE – «Penso che il primo tempo sia stato giocato benissimo da noi: dovevamo sfruttare quelle tre-quattro situazioni. Se lasci vive squadre così forti, che individualmente hanno qualcosa in più di noi, rischi di subire gol: ci è Mancata la forza di far male, essere pungenti e concreti. Va a finire che perdi, ora bisogna ripartire: quest’anno abbiamo avuto tanti alti e bassi, per me oggi abbiamo giocato bene anche se il risultato non è all’altezza. Sappiamo chi siamo, andati avanti. Nel primo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la: le sue dichiarazioni Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la. PRESTAZIONE – «Penso che il primo tempo sia stato giocato benissimo da noi: dovevamo sfruttare quelle tre-quattro situazioni. Se lasci vive squadre così forti, che individualmente hanno qualcosa in più di noi, rischi di subire gol: ci èla forza di far male, essere pungenti e concreti. Va a finire che perdi, ora bisogna ripartire: quest’anno abbiamo avuto tanti alti e bassi, per me oggi abbiamo giocato bene anche se il risultato non è all’altezza. Sappiamo chi siamo, andati avanti. Nel primo ...

