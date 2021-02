Spazio, il rover Perseverance è su Marte: le prime straordinarie immagini dal pianeta Rosso (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un lungo applauso dal centro di controllo negli Usa ha accompagnato l’arrivo su Marte del quinto rover della Nasa. Perseverance, questo il suo nome, ha già inviato sulla Terra le prime immagini riprese appena prima di toccare il suolo (in alto foto tratte dall’account Twitter ufficiale @NASAPersevere). Il veicolo è arrivato nel cratere Jazero, uno dei luoghi più suggestivi per una missione che va in cerca di tracce di vita perché è il bacino di un antichissimo lago. Questo significa che nei sedimenti potrebbero ancora conservarsi forme di vita passata. Tracce di vita nel lago? Andare a cercare la vita nel cratere Jazero è esattamente il compito della missione Mars 2020 della Nasa, che oltre a portare sulla superficie del pianeta Rosso ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un lungo applauso dal centro di controllo negli Usa ha accompagnato l’arrivo sudel quintodella Nasa., questo il suo nome, ha già inviato sulla Terra leriprese appena prima di toccare il suolo (in alto foto tratte dall’account Twitter ufficiale @NASAPersevere). Il veicolo è arrivato nel cratere Jazero, uno dei luoghi più suggestivi per una missione che va in cerca di tracce di vita perché è il bacino di un antichissimo lago. Questo significa che nei sedimenti potrebbero ancora conservarsi forme di vita passata. Tracce di vita nel lago? Andare a cercare la vita nel cratere Jazero è esattamente il compito della missione Mars 2020 della Nasa, che oltre a portare sulla superficie del...

