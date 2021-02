Spallanzani | 118 pazienti ricoverati | 24 in terapia intensiva

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma – “Ipositivi al tampone per la ricerca del Sars-CoV 2 sono in totale 118 (come ieri). Di questi, 24(+1 rispetto a ieri) necessitano di”. E’ quanto si legge nell’odierno bollettino medico diffuso dall’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro’ di Roma. “Idimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali- si legge ancora- sono a questa mattina 2.010”.

Ultime Notizie dalla rete : Spallanzani 118

Servizio Informazione Religiosa

All'Istitutodi Roma sono ricoverati "pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars - CoV - 2. 23 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva". Lo comunica, nel bollettino medico diffuso in ...Bollettino18 febbraio 2021 Stando a quanto comunicato nel bollettino odierno, sonoi pazienti Covid ricoverati all'Istituto. Di questi, in 23 sono più gravi e sono ...L'INMI Spallanzani ha diramato il bollettino medico numero 386 del 19 febbraio 2021: "In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 118 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-C ...Sono iniziate questa mattina, presso l'Hub vaccini al lunga sosta Adr (Aeroporti di Roma) dello scalo di Fiumicino, le somministrazioni AstraZeneca agli operatori under 55 del Corpo della Polizia Loca ...