Spagna, terza notte di scontri per l'arresto del rapper Pablo Hazel (Di venerdì 19 febbraio 2021) Proteste non solo in Catalogna, scontri anche a Valencia. Rilasciati 31 dei 40 manifestanti fermati un giorno fa a Madrid ed in altre città. 200 artisti, tra cui Pedro Almodovar, chiedono di cambiare ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Proteste non solo in Catalogna,anche a Valencia. Rilasciati 31 dei 40 manifestanti fermati un giorno fa a Madrid ed in altre città. 200 artisti, tra cui Pedro Almodovar, chiedono di cambiare ...

