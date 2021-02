Spagna | altri 16 arresti dopo proteste per arresto rapper

Ultime Notizie dalla rete : Spagna altri

Agenzia ANSA

La polizia spagnola ha annunciato di aver arrestato 16 persone la scorsa notte, tra Barcellona e Valencia, dopo una terza notte di proteste per la liberazione del rapper Pablo Hasel, mentre il ...Ne beneficerebbero la nuova Peugeot e - 3008, ma anchemodelli delle altre marche del gruppo, ... DS, Opel e Peugeot affidano la loro strategia Social Media all'agenzia Manifiesto in...(ANSA) - BARCELLONA, 19 FEB - La polizia spagnola ha annunciato di aver arrestato 16 persone la scorsa notte, tra Barcellona e Valencia, dopo una terza notte di proteste per la liberazione del rapper ...Il McKinsey Global Institute ha pubblicato un rapporto per valutare l'impatto duraturo della pandemia sulla domanda di lavoro, il mix di occupazioni e le competenze richieste in otto paesi con diversi ...